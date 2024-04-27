Сапер пострадал в результате взрыва мины в Шушинском районе
Сапер пострадал в результате взрыва мины в Шушинском районе
Сотрудник Азербайджанского национального агентства по разминированию (ANAMA) пострадал при исполнении служебных обязанностей. Инцидент произошел 27 апреля на территории села Гейбалы Шушинского района.
Сотрудник ANAMA Эльчин Айдын оглу Гулиев, 1981 г.р. подорвался на противопехотной мине. Пострадавший получил «травматическую ампутацию правой ноги», говорится в совместном сообщении ANAMA, МВД и генеральной прокуратуры Азербайджана.
Гулиеву на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в больницу. Состояние сапера оценивается как «стабильное».
По факту в Шушинской районной прокуратуре проводится расследование, говорится в заключение пресс-релиза.
После окончания второй Карабахской войны, с ноября 2020 года жертвами подрывов мин с учетом сегодняшнего инцидента стали 353 граждан Азербайджана. Из них 50 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли, 288 – получили травмы.
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