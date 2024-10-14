Сегодня будет дождливо весь день
Сегодня будет дождливо весь день
В понедельник будет дождливо в течение всего дня, сообщают синоптики Национальной гидрометереологической службы. На Абшероне будут интенсивные осадки, северо-восточный ветер. Температура воздуха днем составит +18+21°.
По регионам страны местами пройдут интенсивные осадки с грозами, возможен град.
В горах пойдет снег. Ветер Западный, порывистый.
Днем в низменности будет +17+21°, в горах до +13°.
Общество
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- 14 октябрь 2024, 22:57
Футбольная сборная Азербайджана 14 октября проиграла в домашнем матче Лиги наций УЕФА команде Словакии со счетом 1:3.
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- 14 октябрь 2024, 15:53
Повышается размер штрафов за засорение окружающей среды табачными изделиями и бытовыми отходами. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях по этому вопросу уже прошли первое чтение в Милли Меджлисе (Национальном собрании).
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- 14 октябрь 2024, 14:44
15 октября вечером в столице и на Апшероне ожидаются небольшие осадки. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный. Температура воздуха ночью +12+16, днем будет +17+20 градусов. Влажность днем и ночью 60-70 %.
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- 14 октябрь 2024, 14:11
Лидер в области инноваций и скорости компания "Bakcell" является партнером Инновационного Саммита "INMerge" - крупнейшего инновационного саммита в регионе. Благодаря этому партнерству, Bakcell продемонстрирует свои инновационные технологии и решения на основе искусственного интеллекта в Азербайджане.
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