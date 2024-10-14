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(5 часов назад)
Сегодня будет дождливо весь день

Сегодня будет дождливо весь день

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сегодня будет дождливо весь день

В понедельник  будет дождливо в течение всего дня, сообщают синоптики Национальной гидрометереологической службы. На Абшероне будут интенсивные осадки, северо-восточный ветер. Температура воздуха днем составит +18+21°.

По регионам страны местами пройдут интенсивные осадки с грозами, возможен град.

В горах пойдет снег. Ветер Западный, порывистый.

Днем в низменности будет +17+21°, в горах до +13°.

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