Сегодня будет дождливо весь день

Сегодня будет дождливо весь день

В понедельник будет дождливо в течение всего дня, сообщают синоптики Национальной гидрометереологической службы. На Абшероне будут интенсивные осадки, северо-восточный ветер. Температура воздуха днем составит +18+21°.

По регионам страны местами пройдут интенсивные осадки с грозами, возможен град.

В горах пойдет снег. Ветер Западный, порывистый.

Днем в низменности будет +17+21°, в горах до +13°.