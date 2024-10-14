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(5 часов назад)
Визит Сахибы Гафаровой в Женеву

Визит Сахибы Гафаровой в Женеву

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит Сахибы Гафаровой в Женеву

Глава Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 13 октября прибыла с рабочим визитом в Женеву для участия на 149-й сессии Межпарламентского союза.

Запланировано выступление Гафаровой на сессии, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ММ.

В рамках визита Гафарова проведет также ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций иностранных государств, а также другими официальными лицами.

Ранее армянская сторона анонсировала встречу в рамках 149-й сессии Межпарламентского союза спикеров парламентов Армении и Азербайджана.

Азербайджанская сторона пока не сообщала о возможности такой встречи.

Гафарова уже дважды встречалась со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Однако встречи носили скорее формальный характер и каких-либо решений на них не принималось.

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