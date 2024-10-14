Визит Сахибы Гафаровой в Женеву
Визит Сахибы Гафаровой в Женеву
Глава Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 13 октября прибыла с рабочим визитом в Женеву для участия на 149-й сессии Межпарламентского союза.
Запланировано выступление Гафаровой на сессии, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ММ.
В рамках визита Гафарова проведет также ряд двусторонних встреч с руководителями парламентских делегаций иностранных государств, а также другими официальными лицами.
Ранее армянская сторона анонсировала встречу в рамках 149-й сессии Межпарламентского союза спикеров парламентов Армении и Азербайджана.
Азербайджанская сторона пока не сообщала о возможности такой встречи.
Гафарова уже дважды встречалась со спикером Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Однако встречи носили скорее формальный характер и каких-либо решений на них не принималось.
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