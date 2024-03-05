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(51 минуту назад)
Сегодня "Огненная среда"

Сегодня "Огненная среда"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сегодня "Огненная среда"

Сегодня вторая среда месяца Новруз - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю.  Как государственный праздник Новруз отмечается 21 марта

Вторая среда отмечается как Огненная среда или, как его называют в народе, Хябярчи (Вестник), Ускю (Древняя), Адлы (Именная) чяршянбя. По традиции, в преддверии Огненной среды во вторник вечером разжигаются костры, и люди перепрыгивают  через них, говоря «Пусть мои несчастья, мои неудачи  все  горят в огне». Считается, что очищение пламенем освобождает и защищает  человека   от всех недугов.

Праздник Новруз начался...

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