Сегодня "Огненная среда"

Сегодня вторая среда месяца Новруз - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю. Как государственный праздник Новруз отмечается 21 марта

Вторая среда отмечается как Огненная среда или, как его называют в народе, Хябярчи (Вестник), Ускю (Древняя), Адлы (Именная) чяршянбя. По традиции, в преддверии Огненной среды во вторник вечером разжигаются костры, и люди перепрыгивают через них, говоря «Пусть мои несчастья, мои неудачи все горят в огне». Считается, что очищение пламенем освобождает и защищает человека от всех недугов.

Праздник Новруз начался...