Сегодня "Огненная среда"
Сегодня "Огненная среда"
Сегодня вторая среда месяца Новруз - праздника прихода весны по астрономическому солнечному календарю. Как государственный праздник Новруз отмечается 21 марта
Вторая среда отмечается как Огненная среда или, как его называют в народе, Хябярчи (Вестник), Ускю (Древняя), Адлы (Именная) чяршянбя. По традиции, в преддверии Огненной среды во вторник вечером разжигаются костры, и люди перепрыгивают через них, говоря «Пусть мои несчастья, мои неудачи все горят в огне». Считается, что очищение пламенем освобождает и защищает человека от всех недугов.
Общество
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- 5 март 2024, 20:27
Во вторник вечером в Азербайджане произошел значительный сбой в работе сервисов Google, добавившийся к глобальному сбою, произошедшему всего за день до этого. Как сообщает DownDetector, сбой затронул широкий спектр предложений Google, включая YouTube, Google Диск, Gmail, Google Play и Google Maps.
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- 5 март 2024, 15:46
Живущие на берегу Каспия азербайджанцы сообщают про появление мелей, падении уровня моря с выходом на поверхность прежде подводных труб, участков дна. Новые островки появились в Бакинской бухте. Эффектным показателем обмеления Каспия стала распространившаяся фотография надводных качелей на одном из пляжей Апшерона, в поселке Мардакян. Прежде катавшиеся на качелях люди задевали ногами воду, поднимая в воздух брызги. Теперь эти качели оказались на расстоянии нескольких метров от воды.
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- 5 март 2024, 14:24
Двое фанатов футбольной команды «Нефтчи» арестованы в административном порядке за подожг пиротехнических средств во дворе административного здания клуба. Так они протестовали против поражения команды от ФК «Карабах» 1:4.
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- 5 март 2024, 14:19
6 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман. Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха ночью составит +2 +5, днем будет +8 +13 градусов, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
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