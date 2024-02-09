Синоптики о причине аномально теплой погоды
Синоптики о причине аномально теплой погоды
Установившаяся на территории Азербайджана аномальная теплая погода связана с вторжением южных воздушных масс, сообщили синоптики Минэкологии.
Так, температура воздуха в Баку и на Апшерон 8 февраля достигла +23 градусов, а районах страны +22.
Подобные аномальные явления были в прошлом. В феврале 2020 г. температура воздуха в Баку прогревалась до 25 град. тепла.
10 февраля в Баку и на Апшероне ночью будет + 6+11, днем + 13+18.
По районам страны днем +18+23, в горах +7+12.
Общество
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- 9 февраль 2024, 21:22
Первоначальная оценка Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за демократическими институтами и правами человека (БДИПЧ) в отношении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 7 февраля, вызвала различные толкования, отражающие сложности избирательного процесса.
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- 8 февраль 2024, 17:03
В Ассоциации по управлению медицинскими территориальными формированиями (ТАБИБ) подтвердили эту информацию в ответе на запрос Turan. У жителя села Машхан, мальчика 2018 года рождения, после обследования и анализов в профильных отделениях Астаринской районной центральной больницы диагностирован корь. Ему была оказана соответствующая медицинская помощь, проведены профилактические инфузии, а поскольку у пациента не было тяжелых симптомов, он был выписан домой на амбулаторное лечение.
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- 8 февраль 2024, 16:13
Накануне внеочередных президентских выборов акционеры компании Baku International Tobacco ASC провели пикет у здания компании - бывшего советского Табачного комбината, требуя выплаты им причитающиеся дивиденды за 25 лет работы предприятия.
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- 8 февраль 2024, 14:27
Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией (ЦИК) по итогам досрочных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля в Азербайджане, действующий президент Ильхам Алиев одержал уверенную победу с подавляющим преимуществом в 92,05 процента. Остальные кандидаты набрали процентные показатели в диапазоне от 0,53 до 2,18, что отражает значительную разницу в поддержке избирателей.
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