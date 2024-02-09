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(10 часов назад)
Синоптики о причине аномально теплой погоды

Синоптики о причине аномально теплой погоды

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Синоптики о причине аномально теплой погоды

Установившаяся на территории Азербайджана аномальная теплая погода связана с вторжением южных воздушных масс, сообщили синоптики Минэкологии.

Так, температура воздуха в Баку и на Апшерон 8 февраля достигла +23 градусов, а районах страны +22.

Подобные аномальные явления были в прошлом. В феврале 2020 г. температура воздуха в Баку прогревалась до 25 град. тепла.

10 февраля в Баку и на Апшероне ночью будет + 6+11, днем + 13+18.

По районам страны днем +18+23, в горах +7+12.

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