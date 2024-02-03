Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель

В воскресенье, 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром. Температура ночью составит +1 +4° , днем +7 +12°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.

По районам Азербайджана, будет в основном без осадков. Однако в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки в виде снега.

временами будет туман, подует порывистый западный ветер.

Температура ночью составит от -2° до +3°, днем +10 +15°.

В горных районах ночью ожидается -3 -8°, днем от -3° до +2°.

Ночью в некоторых горных районах есть вероятность гололеда на дорогах.