Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель
Синоптики прогнозируют на воскресенье оттепель
В воскресенье, 4 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным ветром. Температура ночью составит +1 +4° , днем +7 +12°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Минэкологии.
По районам Азербайджана, будет в основном без осадков. Однако в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные осадки в виде снега.
временами будет туман, подует порывистый западный ветер.
Температура ночью составит от -2° до +3°, днем +10 +15°.
В горных районах ночью ожидается -3 -8°, днем от -3° до +2°.
Ночью в некоторых горных районах есть вероятность гололеда на дорогах.
Общество
-
- 3 февраль 2024, 10:12
В Баку с коммерческих объектов снимаются рекламные вывески, написанные на иностранных языках. Как сообщает Turan, это меры предпринимаются Азербайджанским государственным рекламным агентством.
-
- 2 февраль 2024, 16:35
На недавнем заседании Милли Меджлиса, парламента Азербайджана, депутат парламента Эльнур Аллахвердиев предложил внести существенные изменения в систему призыва на военную службу в стране, предложив гражданам возможность платить деньги в обмен на сокращение срока военной службы.
-
- 2 февраль 2024, 16:14
В Баку и на Апшероне будет переменчивая погода, без осадков. Утром и вечером местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+4, днем будет +6+9.
-
- 1 февраль 2024, 16:43
При противоречивом повороте событий промежуточный отчет Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за демократическими институтами и правами человека (БДИПЧ) о досрочных президентских выборах в Азербайджане вызвал различные отклики заинтересованных сторон.
Написать отзыв