Сессия СОР29 в Баку будет посвящена вопросам климатического финансирования – Стил
Сессия СОР29 в Баку будет посвящена вопросам климатического финансирования – Стил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 февраля принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.
Как сообщает сайт главы государства, Стил сообщил, что миссия ООН по изучению фактов уже находится в Азербайджане и проводит обсуждения с азербайджанской стороной работу по подготовке к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – СОР29.
Алиев со своей стороны подчеркнул, что азербайджанская сторона готова к тесному сотрудничеству с данной структурой и всей семьей ООН для успешного проведения этого мероприятия.
Алиев особо отметил, что решение о проведении в Азербайджане СОР29 достигнуто в контексте продвижения региональной мирной повестки дня, и это является «новым развитием в истории СОР в целом».
На его взгляд, проведение в Азербайджане СОР29 придаст импульс усилиям страны в переходе на зеленую энергию и дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в данной сфере.
Стил отметив, что председательство Азербайджана в рамках СОР посвящено очень важной теме – климатическому финансированию, подчеркнул важность проведения в этом контексте многосторонней дипломатии и инклюзивной работы со всеми партнерами.
По словам Алиева,
Азербайджан всегда придавал большое значение многосторонней дипломатии и постоянно проводил очень активную политику в международных организациях и на многосторонних платформах..
На встрече была подчеркнута важность трехстороннего сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами, принимавшими СОР28, Азербайджаном и Бразилией, которые проведут соответственно СОР29 и СОР30.
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