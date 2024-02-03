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(19 часов назад)
Сессия СОР29 в Баку будет посвящена вопросам климатического финансирования – Стил

Сессия СОР29 в Баку будет посвящена вопросам климатического финансирования – Стил

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Сессия СОР29 в Баку будет посвящена вопросам климатического финансирования – Стил

Президент Азербайджана  Ильхам Алиев 2 февраля  принял исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.

Как сообщает сайт главы государства,  Стил сообщил, что  миссия ООН по изучению фактов уже находится в Азербайджане и проводит обсуждения с азербайджанской стороной работу по подготовке к проведению 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата – СОР29.

Алиев со своей стороны подчеркнул, что азербайджанская сторона готова к тесному сотрудничеству с данной структурой и всей семьей ООН для успешного проведения этого мероприятия.

Алиев особо отметил, что решение о проведении в Азербайджане СОР29 достигнуто в контексте продвижения региональной мирной повестки дня, и это является «новым развитием в истории СОР в целом».

На его взгляд, проведение в Азербайджане СОР29 придаст импульс усилиям страны в переходе на зеленую энергию и дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в данной сфере.

Стил отметив, что председательство Азербайджана в рамках СОР посвящено очень важной теме – климатическому финансированию, подчеркнул важность проведения в этом контексте многосторонней дипломатии и инклюзивной работы со всеми партнерами.

По словам Алиева,

Азербайджан всегда придавал большое значение многосторонней дипломатии и постоянно проводил очень активную политику в международных организациях и на многосторонних платформах..

На встрече была подчеркнута важность трехстороннего сотрудничества между Объединенными Арабскими Эмиратами, принимавшими СОР28, Азербайджаном и Бразилией, которые проведут соответственно СОР29 и СОР30.

 

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