Синоптики прогнозируют на воскресенье пасмурную погоду

В воскресенье, 10 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии Азербайджана.

По районам Азербайджана, ожидается преимущественно без осадков, временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.