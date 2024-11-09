Синоптики прогнозируют на воскресенье пасмурную погоду
Синоптики прогнозируют на воскресенье пасмурную погоду
В воскресенье, 10 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди, юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 13-17° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Минэкологии Азербайджана.
По районам Азербайджана, ожидается преимущественно без осадков, временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 14-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.
Общество
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По данным Агентства по информации и коммуникационным технологиям (ICTA) при Министерстве цифрового развития и транспорта, в Азербайджане зафиксирован самый высокий рост средней скорости загрузки (76,25%) и скорости загрузки (68,38%) для фиксированного широкополосного интернета среди стран СНГ. В отчете, основанном на данных Speedtest Global Index, проанализирована производительность интернета в Азербайджане и других странах СНГ, и отмечено значительное улучшение с июня 2023 года по август 2024 года.
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- 9 ноябрь 2024, 12:20
Группа жителей поселка Борадигях Масаллинского района обратились к руководству страны в связи с аварийным состоянием местной школы. В обращении, адресованном президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и министру науки и образования Эмину Амруллаеву указывается, что школа N 1 имени Низами Гянджеви оказалось в опасном для проведения занятий положении.
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- 8 ноябрь 2024, 15:02
В субботу в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, местами интенсивные. Утром и вечером туман. Ветер Северо-западный.
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