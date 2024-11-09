Трамп связал президента Украины Зеленского с Илоном Маском во время телефонного разговора

Сообщается, что в неожиданном повороте дипломатических отношений новоизбранный президент США Дональд Трамп передал телефон технологическому миллиардеру Илону Маску во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 ноября. Газета New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговора, сообщила, что телефонный звонок состоялся, когда Трамп и Маск находились вместе в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Подробности разговора остаются в значительной степени нераскрытыми, оставляя вопросы о том, обсуждались ли какие-либо потенциальные изменения в политике США в отношении Украины после победы Трампа на выборах. Однако инсайдеры описали тон обсуждения как «позитивный», давая представление о том, что может быть развивающейся динамикой между Вашингтоном, Киевом и растущим влиянием Маска.

Другой источник сообщил The New York Times, что обмен был «хорошим разговором». По словам этого инсайдера, Зеленский инициировал звонок, чтобы поздравить Трампа с победой на выборах. Когда Трамп неожиданно передал трубку Маску, Зеленский выразил благодарность Маску за поддержку в виде предоставления услуг спутникового интернета Starlink, важнейшего инструмента связи для Украины в условиях продолжающегося конфликта.

Офис избранного президента пока не прокомментировал звонок, что усилило интригу вокруг участия Маска, чьи отношения с Трампом, по-видимому, укрепились в последние месяцы.

Неожиданное появление Маска в дипломатическом звонке подчеркивает его меняющиеся политические альянсы. Миллиардер, известный своими предприятиями с Tesla и SpaceX, продемонстрировал растущую поддержку Трампа, как в финансовом, так и в логистическом плане, во время предвыборной кампании. Это знаменует собой значительный поворот для Маска, который ранее позиционировал себя как политически нейтральную фигуру, часто дистанцируясь от партийной политики.

Джулия Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, заявила, что это был первый раз, когда Маск присоединился к телефонному разговору между Трампом и президентом Украины. Мендель, которая работала в администрации Зеленского до начала российского вторжения, рассказала, что она помогла организовать два отдельных разговора между Зеленским и Маском в марте 2022 года. В то время президент Украины обратился к Маску за помощью в посредничестве в переговорах с Кремлем, включая запросы на гуманитарные коридоры из осажденных городов, таких как Мариуполь.

Обещание Трампа положить конец конфликту: прагматичная стратегия?

Во время своей кампании Трамп неоднократно обещал быстро положить конец украинскому конфликту, обещание, которое нашло отклик у части его избирателей, но вызвало скептицизм у аналитиков. Многие предполагают, что подход Трампа может включать признание контроля России над территориями, захваченными с начала вторжения в 2022 году. На недавних дебатах Трамп отказался объявить, какая сторона, по его мнению, должна выиграть войну, вместо этого раскритиковав обширную финансовую и военную поддержку администрации Байдена Киеву.

Тем временем Илон Маск оказал критически важную помощь украинским военным через Starlink, укрепив связь на поле боя. Его недавнее присоединение к кампании Трампа вызвало удивление, особенно учитывая его значительные контракты с правительством США, включая Министерство обороны, которое в значительной степени полагается на SpaceX в плане возможностей запуска.

Амбиции Маска в Белом доме?

Спекуляции о будущей роли Маска в новой администрации были бурными. По словам инсайдеров, Трамп уже выдвинул идею назначить Маска советником, сосредоточенным на сокращении государственных расходов. Маск, который ранее выражал либертарианские взгляды на сокращение бюрократии, может обнаружить, что эта позиция соответствует его более широкому видению разрушения традиционных отраслей и неэффективности правительства.

С началом передачи власти Зеленский громко призвал Трампа сохранить мощную поддержку Украины против России. Украинский президент выразил оптимизм в отношении того, что приверженность Трампа доктрине «мира через силу» может привести к разрешению конфликта, который принес огромные страдания и дестабилизировал регион.

«Этот принцип, если его примет новая администрация, принесет пользу не только Америке, но и всему миру», — заявил Зеленский в заявлении после телефонного разговора.

Дипломатия Мар-а-Лаго: разговоры за пределами Украины

Телефонный разговор с Зеленским был одним из нескольких дипломатических обменов, которые Трамп провел за последние несколько дней. Избранный президент также поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который позже сообщил журналистам, что разговор состоялся, когда Трамп обедал с Маском.

Учитывая, что нетрадиционный стиль Трампа уже проявился, а Маск, по-видимому, оказался в центре его формирующегося ближайшего окружения, будущее внешней политики США, по-видимому, готово к кардинальным переменам, которые могут привести к слиянию технологий, бизнеса и дипломатии способами, которые ранее невозможно было себе представить.