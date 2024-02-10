Синоптики прогнозируют на воскресенье весеннюю погоду
Синоптики прогнозируют на воскресенье весеннюю погоду
В воскресенье, 11 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Ночью и утром местами ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер сменится вечером северо-западным. Температура воздуха составит ночью +5 +9°, днем +15 +20°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана.
По районам Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, подует умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью +5 +10°, днем +18 +23°.
В горах ночью ожидается от -2° до +3°, днем +8 +13°.
Общество
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