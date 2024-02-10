Пашинян назвал "незаконными" оговорки к Алма-Атинской декларации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на претензии Баку относительно оговорок, принятых Верховным Советом его страны к Алма-Атинской декларации о признании государственными административных границ между бывшими советскими республиками. По этим оговоркам выходило, что присоединяясь к Алма-Атинской декларации, Армения исключает признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана потому, что как считают армяне, "НК вышел из состава Азербайджана до обретения этой страной независимости".

Оговорки, сделанные парламентом Армении при подписании Алма-Атинской декларации 1991 года, не были переданы депозитарию, заявил в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов. Следовательно, отметил премьер, они не имеют какой-либо силы с точки зрения международно-правовых отношений.

«Согласно международному и местному законодательству, когда страна делает оговорку, в соответствии с Венской конвенцией, об этой оговорке также следует уведомить депозитарий. Мы давно изучаем этот вопрос и зафиксировали, что Армения не уведомляла об этом депозитарий. Поэтому, с точки зрения международно-правовых отношений, эти оговорки не имеют никакой юридической силы», - сказал Пашинян в ходе правительственного часа.

После этого заявления логично ожидать ответа из Баку - согласен ли он принять ответ Пашиняна удовлетворяющим претензии Азербайджана.

Однако остались без ответа другие претензии. Баку требует от Армении отказаться от части Декларации о независимости этой страны, в которой узаконивается воссоединение Арменией Нагорного Карабаха. В начальной части конституции Армении делается ссылка на эту Декларацию, принятую 23 августа 1990 года на первой сессии Верховного Совета Армянской ССР.

Также остается проблемой наличие на государственном гербе Армении изображения территории Турции - горы Агрыдаг, как символ территориальной претензии Армении к Турецкой Республике.

Администрация президента Ильхама Алиева внимательно следит за разворачивающейся политической дискуссией в Армении. Азербайджанские эксперты и комментаторы СМИ подтвердили позицию о том, что подлинные мирные переговоры не могут продолжаться без существенных изменений в законах и конституции Армении.