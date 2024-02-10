Россия готова содействовать возвращению карабахских армян – МИД РФ
Россия готова содействовать возвращению карабахских армян – МИД РФ
Россия готова содействовать безопасному возвращению карабахских армян в регион при их желании, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности", - сказал он.
"Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение", - добавил дипломат.
Галузин напомнил, что в результате боестолкновений 19-20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку.
При активном посредничестве российского миротворческого контингента 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей, продолжил он.
Галузин также сообщил, что Россия работает «над расширением консульского присутствия в Азербайджане и Армении». «Это дружественные страны, с которыми связывают общая история и культура», - отметил российский дипломат.
Отметим, что в Азербайджане российское консульское присутствие существует только в посольстве РФ в Баку.
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Политика
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2 отзыв
Observer
2024-02-10
«Это дружественные страны, с которыми связывают общая история и культура» Россия работает «над расширением консульского присутствия в Азербайджане..." русня долго и тшательно планировала и сегодня активно занята "денацификацией" некогда тоже "дружественной" страны - Украины, потому и не вмешалась в армяно-азербайджанскую войну! причин множество - нет сил воевать на два фронта; нет быдла пушечного, ибо знают воинственный менталитет украинцев, ибо много с ними боролась, как могла, и даже морила голодом, т.е. опыт есть, и потому крайне не выгодно сосредоточится одновременно на два фронта, иначе бы Азербайджан не так уж и скоро праздновал бы победу. зная что будут санкции и прочее то решила под видом "армения сама не признала Карабах" делает вид что держит нейтралитет, и даже более того - признает право Азербайджана на Карабах, но это временная тактика! а тогда забыла об "дружбе" 20 января 1990 года ?!
Observer
2024-02-10
русня на сей раз надела маску "православия" и бегает с крестом по всему миру но вчера еше те же атеисты что и сегодня в кремлях и лубянках уничтожали любого верующего человека, особенно мусульман, превращщая, как и армяне - мечети в свинарников! грош цена любому кто забудет это и простит!