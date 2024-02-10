Россия готова содействовать возвращению карабахских армян – МИД РФ

Россия готова содействовать безопасному возвращению карабахских армян в регион при их желании, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"К сожалению, большинство карабахских армян покинуло регион. Это был их тяжелый, но добровольный выбор. В связи с этим важно создавать условия для возвращения тех, кто захочет это сделать, при надлежащем обеспечении их прав и безопасности", - сказал он.

"Готовы оказывать всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии Российского миротворческого контингента, присутствие которого имеет большое значение", - добавил дипломат.

Галузин напомнил, что в результате боестолкновений 19-20 сентября 2023 года Карабах перешел под полный контроль Баку.

При активном посредничестве российского миротворческого контингента 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и проведены переговоры между представителями армянского населения Карабаха и азербайджанских властей, продолжил он.

Галузин также сообщил, что Россия работает «над расширением консульского присутствия в Азербайджане и Армении». «Это дружественные страны, с которыми связывают общая история и культура», - отметил российский дипломат.

Отметим, что в Азербайджане российское консульское присутствие существует только в посольстве РФ в Баку.