Штрафы существенно увеличиваются...

Штраф до шести месяцев минимальной заработной платы - так в Азербайджане, а в Грузии?

Повышается размер штрафов за засорение окружающей среды табачными изделиями и бытовыми отходами. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях по этому вопросу уже прошли первое чтение в Милли Меджлисе (Национальном собрании).

В настоящее время штраф за выбрасывание бытовых отходов в местах, не отведенных для этого, составляет 50 манатов. Согласно поправке, за то же правонарушение физические лица будут оштрафованы на 300 манатов, должностные лица — на 1000 манатов, а юридические лица — на 4000 манатов.

Штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду также увеличивается с 50 до 300 манатов.

За повторное нарушение одного и того же правила в течение года будет налагаться штраф в размере 700 манатов или, в зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя, могут быть применены общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

Кроме того, штрафы за нарушение правил пользования метрополитеном увеличиваются с 15 до 200 манатов.

В последние годы предметом обсуждения стало многократное увеличение штрафов в стране.

В европейских странах, например, в Австрии, за то, что человек выбросил на улицу бумажку, ему могут выписать штраф в размере 90-100 евро. В Великобритании за такой поступок полагается штраф в размере 80 фунтов стерлингов. В Германии штрафы, связанные с отходами, начинаются от 300 евро. За океаном, в Соединенных Штатах (США), за это могут назначить штраф в размере 500 долларов или тюремное заключение сроком на месяц. Однако в этих странах средний ежемесячный доход человека составляет несколько тысяч евро.

Член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, эколог Ровшан Аббасов сообщил агентству Turan, что штрафы являются сдерживающим фактором против административных правонарушений: «Те, кто принимает решение об увеличении этих штрафов, преследуют цель предотвратить подобные административные правонарушения, то есть сократить объемы отходов, выбрасываемых в окружающую среду».

По словам Аббасова, это может иметь положительный результат: «Но только в том случае, если будет повышена осведомленность населения. Потому что даже когда штрафы существуют, механизм их принудительного исполнения зачастую слаб. Например, штраф в размере 50 манатов за выброс мусора из автомобиля уже существовал, но он не дал положительных результатов из-за отсутствия механизма принудительного исполнения. Однако механизм принудительного исполнения штрафов за превышение скорости работает хорошо. Подобную систему следует внедрить и у нас».

Он также отметил, что если такая система будет создана, то она даст положительные результаты на более позднем этапе: «В таких случаях штрафы играют роль на первом этапе, а на следующем этапе люди осознанно понимают, что эти действия неправильны, и адаптируются к новым обстоятельствам».

Эколог подчеркнул, что именно так это и происходит в европейских странах: «Там никто таким не занимается, и к таким вещам нет терпимости. В Германии за это предусмотрены очень серьезные наказания. В Японии из-за проблемы с отходами могут даже возбудить уголовное дело».

Многие депутаты придерживаются аналогичного мнения. Один из них, Джейхун Мамедов, сообщил агентству, что существует несколько причин для увеличения этих штрафов: «Главная цель и задача установления этих штрафов — удержать людей от подобных действий. Люди должны стремиться избегать такого поведения. Опыт показывает, что когда штрафы низкие, люди склонны действовать более беспечно».

Однако некоторые эксперты утверждают, что при минимальной зарплате в 345 манатов штрафы в 300 манатов и выше необоснованны. Они считают, что люди должны иметь возможность платить штрафы.

Экономист Рашад Гасанов сказал Радио Азадлы», что при назначении штрафов следует учитывать несколько факторов: «Штрафы основываются на факторах, находящихся либо под контролем человека, либо вне его, и в зависимости от этого должны применяться различные подходы. Например, разбрасывание мусора — это преднамеренное и грубое поведение, находящееся под контролем человека, и в этом случае могут применяться самые строгие правила».

Эксперт также считает, что штрафы не обязательно должны измеряться доходами людей: «Высокие штрафы иногда могут быть эффективными. Но проблема в Азербайджане в том, что штрафы часто применяются только к простым или беззащитным гражданам. В отношении некоторых должностных лиц штрафы не применяются. Другими словами, должностные лица могут нарушать закон, но система безнаказанности торжествует».

По мнению экономиста, у самого государства есть много недостатков: «Есть существенные недостатки в деятельности соответствующих учреждений по бессистемному размещению отходов».