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(5 часов назад)
Президент Ирана обещал довести до конца вопрос о нападении на посольство Азербайджана

Президент Ирана обещал довести до конца вопрос о нападении на посольство Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Ирана обещал довести до конца вопрос о нападении на посольство Азербайджана

В понедельник в Тегеране прошла встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, сообщило агентство ИРНА.

Согласно этому источнику, в ходе встречи Пезешкиан  подчеркнул важность расширения  сотрудничества. Он призвал решать вопросы безопасности и связанные с этим проблемы, отметив, что в этом суть политики правительства Ирана. Пезешкиан также заявил о необходимости  «облегчить общение и обмен информацией между людьми». 

«Для укрепления и продвижения безопасности, мира и общения между странами нет необходимости возводить стены на границах», - отметил он.

Касаясь двусторонних экономических проектов, глава Ирана сказал:  «Мы приветствуем создание железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами, а также хотим продолжения и расширения сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства».

Пезешкиан также затронул вопрос по делу о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Так, говоря о судьбе нападавшего, он сказал: «Мы будем следить за этим делом до полного осуществления юридических процессов», - не уточнив, о каким именно процессах речь.

В свою очередь,  Шахин Мустафаев заявил о готовности Баку расширять отношения с Тегераном в сфере энергетики, автомобильных и железнодорожных связей, безопасности и обороны и культуры.

В заключении Шахин Мустафаев пригласил Пезешкиана на климатическую конференцию COP29 в Баку.

Нападение на посольство Азербайджана в 27 января 2023 года.  Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооружённый автоматом «Калашников», прорвался через охранный пост и открыл огонь по сотрудникам посольства. При этом, был убит начальник охраны посольства, а двое других получили ранения.

Власти Ирана до сих пор официально не объявили о приговоре вынесенному нападавшему.

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