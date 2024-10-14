Генпрокуратура о борьбе с фактами уклонения от военной службы

Генпрокуратура о борьбе с фактами уклонения от военной службы

Генеральная прокуратура совместно с другими госучреждениями продолжает борьбу с нарушениями законодательства, связанными с призывом на военную службу, а также борьбы с коррупцией в этой сфере.

Как сказано в сообщении Генпрокуратуры от 14 ноября, в Главном управлении по борьбе с коррупцией проведена проверка по материалам о нарушениях в этой области.

По 8 из этих материалов возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса, а по остальным следствие продолжается.

Возбуждено 56 уголовных дел, а 448 человек отправлены для прохождения военной службы.

Возбуждены 3 уголовных дела в отношении должностных лиц и сотрудников Государственной службы по мобилизации и воинской повинности.