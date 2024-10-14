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(5 часов назад)
Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал турецкий армянин

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал турецкий армянин

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лауреатом Нобелевской премии по экономике стал турецкий армянин

 

Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Дарон Ачемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон за «исследование различий в благосостоянии наций».

Ачемоглу является турецким гражданином армянского происхождения.  В 1986 году окончил стамбульский Галатасарайский лицей.

В июне 1989 года получил степень бакалавра в Йоркском университете (Великобритания), в 19901992 годах степень магистра и доктора — в Лондонской школе экономики. С 2004 года занимает кафедру профессора прикладной экономики имени  Массачусетского технологического института США.

В 2012 году Аджемоглу совместно с экономистом Джеймсом Робинсоном выпустил книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные», ставшую одним из главных политэкономических бестселлеров. В 2019 году с тем же соавтором выпустил книгу "Узкий коридор", посвященную вопросам политологии и свободы личности.

В 2018 году премьер Армении Никол Пашинян пригласил его принять участие в восстановлении экономики страны, но Ачемоглу отказался. В своей вышеупомянутой книге он упоминал  Армению в качестве страны-неудачника (failed country).

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