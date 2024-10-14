Апелляционный суд оставил гражданина Франции под стражей
Апелляционный суд оставил гражданина Франции под стражей
В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли состоялось предварительное заседание по делу трех иностранцев, нарисовавших граффити в депо Бакинского метрополитена в марте этого года.
Фигурантами уголовного дела является гражданин Франции Клерк Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданин Новой Зеландии Де-Сенту Квентин Исмаэль (De-Saint Quentin İsmael) и гражданин Австралии Хан Пол (Han Paul).
После инцидента все трое первоначально были подвергнуты к административной ответственности, однако прокурор опротестовал это решение и художников привлекли к уголовному делу. При этом француз на время следствия был заключен под стражу, а двое других фигурантов был оставлены на свободы.
19 сентября суд приговорил гражданина Франции к 3 годам лишения свободы, а Исмаэль и Пол были оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).
Сегодня в апелляционном суде оба они отозвали свои апелляционные жалобы, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, они пришли к такому решению после встречи с сотрудником Государственной миграционной службы.
«Они ничего не сообщили о деталях встречи, и суд прекратил производство по их апелляционной жалобе», - сказал адвокат.
При этом Хюго ходатайствовал рассмотреть апелляцию с проведением судебного следствия и изменить меру пресечения на домашний арест. Однако его ходатайство не было удовлетворено. Слушания по существу назначены на 28 октября.
Политика
-
- 14 октябрь 2024, 18:10
«Биноклевая дипломатия» европейской наблюдательной миссии неприемлема. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в понедельник принимая верительные грамоты нового посла Бельгии Жюльена де Фрепона.
-
- 14 октябрь 2024, 17:47
Проводящий 24-е сутки голодовку в тюремном заключении в Грузии учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов сегодня упал в обморок в больнице пенитенциарной службы. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова.
-
- 14 октябрь 2024, 17:36
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили Дарон Ачемоглу, Джеймс Робинсон и Саймон Джонсон за «исследование различий в благосостоянии наций».
-
- 14 октябрь 2024, 16:48
Генеральная прокуратура совместно с другими госучреждениями продолжает борьбу с нарушениями законодательства, связанными с призывом на военную службу, а также борьбы с коррупцией в этой сфере.
Написать отзыв