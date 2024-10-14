Апелляционный суд оставил гражданина Франции под стражей

В Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ибрагима Ибрагимли состоялось предварительное заседание по делу трех иностранцев, нарисовавших граффити в депо Бакинского метрополитена в марте этого года.

Фигурантами уголовного дела является гражданин Франции Клерк Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданин Новой Зеландии Де-Сенту Квентин Исмаэль (De-Saint Quentin İsmael) и гражданин Австралии Хан Пол (Han Paul).

После инцидента все трое первоначально были подвергнуты к административной ответственности, однако прокурор опротестовал это решение и художников привлекли к уголовному делу. При этом француз на время следствия был заключен под стражу, а двое других фигурантов был оставлены на свободы.

19 сентября суд приговорил гражданина Франции к 3 годам лишения свободы, а Исмаэль и Пол были оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).

Сегодня в апелляционном суде оба они отозвали свои апелляционные жалобы, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, они пришли к такому решению после встречи с сотрудником Государственной миграционной службы.

«Они ничего не сообщили о деталях встречи, и суд прекратил производство по их апелляционной жалобе», - сказал адвокат.

При этом Хюго ходатайствовал рассмотреть апелляцию с проведением судебного следствия и изменить меру пресечения на домашний арест. Однако его ходатайство не было удовлетворено. Слушания по существу назначены на 28 октября.