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(5 часов назад)
Афган Садыгов упал в обморок в тюремном госпитале Грузии

Афган Садыгов упал в обморок в тюремном госпитале Грузии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Афган Садыгов упал в обморок в тюремном госпитале Грузии

Проводящий 24-е сутки голодовку в тюремном заключении в Грузии учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов сегодня упал в обморок в больнице пенитенциарной службы. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова.

«Сегодня Афган позвонил и сообщил, что утром он упал, когда пытался выпить воды. Очнувшись, он увидел над собой врачей. У него взяли  анализ крови. Афган сказал, что не помнит сколько времени был без сознания», - написала она в facebook.

«Афган голодает  24-е сутки. Его здоровье не позволяет проводить голодовку. Эта акция может убить его», - отметила она, осудив власти Грузии за выполнение заказа правительства Азербайджана арестовать Афгана и выдать Баку.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по  запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против  ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.

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