Афган Садыгов упал в обморок в тюремном госпитале Грузии
Афган Садыгов упал в обморок в тюремном госпитале Грузии
Проводящий 24-е сутки голодовку в тюремном заключении в Грузии учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов сегодня упал в обморок в больнице пенитенциарной службы. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова.
«Сегодня Афган позвонил и сообщил, что утром он упал, когда пытался выпить воды. Очнувшись, он увидел над собой врачей. У него взяли анализ крови. Афган сказал, что не помнит сколько времени был без сознания», - написала она в facebook.
«Афган голодает 24-е сутки. Его здоровье не позволяет проводить голодовку. Эта акция может убить его», - отметила она, осудив власти Грузии за выполнение заказа правительства Азербайджана арестовать Афгана и выдать Баку.
*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.
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