Европейские наблюдатели создают «недоверие» между Баку и Брюсселем – И.Алиев

Европейские наблюдатели создают «недоверие» между Баку и Брюсселем – И.Алиев

Европейские наблюдатели создают «недоверие» между Баку и Брюсселем – И.Алиев

«Биноклевая дипломатия» европейской наблюдательной миссии неприемлема. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в понедельник принимая верительные грамоты нового посла Бельгии Жюльена де Фрепона.

По словам Алиев, это создает недоверие в отношениях Азербайджана с Евросоюзом.

Какая была необходимость продлевать срок миссии, увеличивать ее численность, не советуясь при этом с Баку? - посетовал Алиев.

Поведение членов миссии, "биноклевая дипломатия", было совершенно неприемлемым и выходило за рамки норм политической культуры, считает Алиев, имея ввиду недавний случай, когда наблюдатели с армянской стороны наблюдали за территорией Азербайджана.

Далее он раскритиковал позицию Еревана, назвав «нереалистичным» предложение о подписании согласованных положений мирного соглашения.

По его словам, все пункты мирного соглашения имеют одинаковое значение, одно нельзя отделить от другого. Он назвал «странным и нереальным» предложение Еревана подписать согласованные пункты, а остальное оставить на потом.