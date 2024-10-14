Европейские наблюдатели создают «недоверие» между Баку и Брюсселем – И.Алиев
Европейские наблюдатели создают «недоверие» между Баку и Брюсселем – И.Алиев
«Биноклевая дипломатия» европейской наблюдательной миссии неприемлема. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в понедельник принимая верительные грамоты нового посла Бельгии Жюльена де Фрепона.
По словам Алиев, это создает недоверие в отношениях Азербайджана с Евросоюзом.
Какая была необходимость продлевать срок миссии, увеличивать ее численность, не советуясь при этом с Баку? - посетовал Алиев.
Поведение членов миссии, "биноклевая дипломатия", было совершенно неприемлемым и выходило за рамки норм политической культуры, считает Алиев, имея ввиду недавний случай, когда наблюдатели с армянской стороны наблюдали за территорией Азербайджана.
Далее он раскритиковал позицию Еревана, назвав «нереалистичным» предложение о подписании согласованных положений мирного соглашения.
По его словам, все пункты мирного соглашения имеют одинаковое значение, одно нельзя отделить от другого. Он назвал «странным и нереальным» предложение Еревана подписать согласованные пункты, а остальное оставить на потом.
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