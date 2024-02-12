Теплая погода сохранится до четверга

Доводим до вашего сведения, что некоторым абонентам недавно пришлось столкнуться со случаями мошеннических предложений по продаже поддельных номеров от имени ООО «Azercell Telekom». Также были замечены случаи, когда мошенники связываются с абонентами от имени нашей компании, требуя данные удостоверений личности, предлагая поддельные номера, и выдвигая требования об оплате. Проверки, проведенные Azercell на основании запросов абонентов, показывают, что ни Azercell, ни официальные дилеры компании по продаже номеров не проводили никаких операций по регистрации присланных мошенниками на имя абонентов номеров. Принимая во внимание, что вышеупомянутые нежелательные ситуации не имеют никакого отношения к «Azercell Telekom», пострадавшим гражданам рекомендуется обращаться в правоохранительные органы.