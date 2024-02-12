МИД Азербайджана выразил послу ЕС  недовольство деятельностью наблюдателей ЕС в Армении

Глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко был вызван 12 февраля в МИД Азербайджана.

Как говорится в сообщении МИД, до сведения Михалко была доведена «серьезная обеспокоенность» Баку деятельностью Миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA), «противоречащая достигнутым» соглашениям.

«Данная миссия, вопреки заявленным целям: содействие региональной стабильности, построению доверия между Азербайджаном и Арменией, широко использовалась как инструмент анти-азербайджанской пропаганды».

Миссия по сути стала проводником “бинокльной дипломатии”, способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций.

«Все подобные визиты используются для распространения антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии», - считают в МИД Азербайджана.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что “бинокльная дипломатия” наблюдается в то время, когда вдоль границы царит спокойствие, а Азербайджан и Армения осуществляют серьезные меры по построению доверия, удивляется МИД.

Недавний случай попытки незаконного пересечения границы через зоны ответственности EUMA бросает тень на задачи Миссии по содействию укреплению доверия.

МИД Азербайджана настоятельно призвал Евросоюз принять все необходимые меры с целью, чтобы EUMA на территории Армении действовала строго как нейтральная, гражданская и невооруженная миссия и воздерживалась от шагов против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или интересов его безопасности, - говорится в заключение сообщения МИД Азербайджана.

Напомним, что в начале февраля азербайджанские СМИ сообщили о задержании на границе гражданина Чехии, пытавшегося перейти в Азербайджан со стороны Армении. Те же источники сообщили, что этот человек является членом наблюдательной миссии ЕС в Армении.

* Миссия ЕС была направлена в Армению в октябре 2022 года после того, как на границе двух стран произошли вооруженные столкновения и большими жертвами. Азербайджан отказался размещять у себя миссию ЕС.