Согласно последнему отчету "Всемирной статистики", Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. С показателем 388 смертей на 100 000 человек Азербайджан уступает только Таджикистану, где на 100 000 человек приходится 389 смертей. В первую десятку также входят Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая). Для сравнения, Россия занимает 27-е место, Казахстан - 35-е, Иран - 54-е и Турция - 117-е. Страны с наименьшим риском, включая Японию, Францию и Южную Корею, занимают самые нижние места в этом рейтинге.

Только в Баку ежегодно умирает около 15 000 человек, причем основной причиной являются болезни системы кровообращения. По данным Государственного Комитета Статистики, ежегодно около 8000 жителей столицы становятся жертвами этих заболеваний, за которыми следуют смерти от новообразований, общее число которых составляет около 2000 человек в год.

Рашад Махмудов, заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, выделил региональные различия в питании и образе жизни как ключевые факторы, способствующие высокому уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Азербайджане. "Многие люди в Азербайджане избегают занятий спортом и здорового образа жизни, что делает страну особенно уязвимой к смерти и инвалидности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Махмудов Turan.

Однако Махмудов также предположил, что статистика может быть искажена из-за технических неточностей и наследия советских времен. Он отметил, что причина смерти часто указывается как "сердечно-сосудистая недостаточность", когда пациент умирает в больнице, независимо от основной причины. "Такая практика может привести к искажению данных, поскольку сердечно-сосудистые заболевания часто упоминаются в качестве основной причины смерти, даже если фактическими причинами были другие заболевания, такие как рак или пневмония", - пояснил он.

Доктор Айдын Алиев в беседе с Радио Азадлыг поддержал эти опасения, заявив, что статистика причин смерти в Азербайджане ненадежна. "Вскрытия проводятся почти исключительно в ходе судебно-медицинских экспертиз, что означает, что истинные причины смерти часто остаются неизвестными. Следовательно, зафиксированные данные являются приблизительными и им нельзя полностью доверять", - заявил Алиев.

Алиев подчеркнул, что отсутствие точных данных препятствует прогрессу медицины в стране. "Без тщательных вскрытий невозможно определить точные причины высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Необходим подробный анализ таких факторов, как образ жизни, диета, употребление наркотиков, климат и уровень стресса. Этими результатами следует поделиться с поставщиками медицинских услуг, чтобы повысить эффективность медицинской практики, но, к сожалению, в Азербайджане этого не происходит", - сказал он.

Опасения, высказанные как Махмудовым, так и Алиевым, подчеркивают необходимость более точного и всестороннего сбора данных о причинах смерти в Азербайджане. Надежные статистические данные имеют решающее значение для разработки эффективных стратегий общественного здравоохранения и мероприятий, направленных на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных проблем здравоохранения.