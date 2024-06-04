Военный суд вынес приговоры еще четырем обвиняемым в пытках над жертвами «Тертерского дела»

Военный суд вынес приговоры еще четырем обвиняемым в применении пыток к жертвам «Тертерского дела»

Военный суд вынес приговоры еще четырем обвиняемым в применении пыток к жертвам «Тертерского дела»

4 июня в Бакинском военном суде завершился процесс по делу четырех военнослужащих - Руслана Микяилова, Санана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева. Эти военные, служившие в воинских частях в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, обвинялись в совершении преступлений против жертв "Тертерского дела".

Суд приговорил: Руслана Микяилова к 6 годам и 10 месяцам, Сянана Машиева - к 4 годам и 10 месяцам, Джабира Гахраманова - к 6 годам и 8 месяцам, Эльчина Алиева - к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Гособвинитель просил приговорить Микяилова и Машиева к 9 годам и 10 месяцам, Гахраманова - к 8 годам и 5 месяцам, а Алиева - к 7 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

По данным Генпрокуратуры, в мае-июне 2017 года в Тертерском районе группа военнослужащих была незаконно задержана по обвинению в шпионаже на армян. В нарушение законодательства в следствии принимали участие офицеры Минобороны, которые привлекали к делу всех, кого считали нужным, не имея на то полномочий.

«Согласно официальной информации, в мае-июле 2017 года в войсковых частях 1-го и 2-го армейских корпусов были задержаны и подвергнуты бесчеловечному обращению и пыткам 452 человека. По нашим же подсчетам, речь идет о порядке 700 человек. В прессе назывались еще более крупные цифры», - заявил на пресс-конференции 23 декабря 2023 г. правозащитник Расул Джафаров.

Осужденные сегодня и ряд других военнослужащих совершали пытки и лишали свободы своих сослуживцев. Они были признаны виновными по статьям: 293.2 (пытки или бесчеловечное обращение), 341.2.2 (превышение служебных полномочий), 341.2.3 и 128 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Должности осужденных не сообщаются.

В последние годы родственники погибших в ходе следствия военнослужащих провели многочисленные акции протеста, требуя провести объективное расследование, наказать фальсификатов и освободить безвинно осужденных за «шпионаж».

Правозащитники и оппозиционные политические партии выступили с многочисленными заявлениями, призывающими правоохранительные органы и правительство положить конец этому позору и фальсификациям, допущенным высшими офицерами Минобороны и Военной прокуратуры.

Под давлением общественного мнения власти были вынуждены вернуться к пересмотру «Тертерского дела» и признать лишение свободы невинных людей.

В декабре 2021 г. Генеральная прокуратура возобновила следствие по «Тертерскому делу» и 20 человек были оправданы судами (двое посмертно). 16 человек, осужденных не за госизмену, были оправданы. Еще 13 были оправданы решением Военной прокуратуры в 2018 г.

Несмотря на реабилитацию большинства незаконно осужденных, 10 человек все еще остаются в заключении и правозащитники добиваются пересмотра и их дел.

После обновления следствия были арестованы группа военных, обвиняемых в пытках.

В конце прошлого года были осуждены две группы военнослужащих из 10 человек на сроки от 5,5 до 9,5 лет лишения свободы. Самым высокопоставленным из них был генерал-майор Бекир Оруджев, который осуждена на 9,5 лет лишения свободы. Однако впоследствии апелляционный суд сократил срок ареста на три года.

Потерпевшие требуют привлечения к ответственности и других высокопоставленных генералов, включая бывшего командующего корпусом Хикмета Гасанова и бывшего начальника генштаба ВС Наджмеддина Садыгова.