Глава МИД Венгрии зачастил в Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 5 июня совершит визит в Азербайджан.

Запланированы его встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами страны.

На переговорах будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в региональных и международных организациях.

Сийярто в апреле уже посещал Азербайджана для участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В ноябре 2023 г. Сийярто также побывал в Баку для участия в министерской встрече SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).

Тогда же он принял участие в закладке Солтанлы Джабраильского района, который восстанавливают консорциум венгерских компаний.