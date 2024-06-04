Глава МИД Венгрии зачастил в Азербайджан
Глава МИД Венгрии зачастил в Азербайджан
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 5 июня совершит визит в Азербайджан.
Запланированы его встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими официальными лицами страны.
На переговорах будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, взаимодействие в региональных и международных организациях.
Сийярто в апреле уже посещал Азербайджана для участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В ноябре 2023 г. Сийярто также побывал в Баку для участия в министерской встрече SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии).
Тогда же он принял участие в закладке Солтанлы Джабраильского района, который восстанавливают консорциум венгерских компаний.
Политика
-
4 июня в Бакинском военном суде завершился процесс по делу четырех военнослужащих - Руслана Микяилова, Сянана Машиева, Джабира Гахраманова и Эльчина Алиева. Эти военные, служившие в воинских частях в Тертерском, Агдамском и Бейлаганском районах, обвинялись в совершении преступлений против жертв "Тертерского дела".
-
- 4 июнь 2024, 14:44
Платформа III Республики выступила с заявлением, в котором говорится об угрозах лидеру этой организации Акифу Гурбанову в Бакинском СИЗО-1.
-
C реализацией проекта «Шахдениз» Азербайджан устранил дефицит газа внутри страны и стал экспортировать его в соседние страны и Европы, заявил Ильхам Алиев.
-
- 4 июнь 2024, 13:17
Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан на следующей неделе отправятся в Швейцарию для участия в Саммите мира для Украины, сообщил в понедельник Белый дом.
Написать отзыв