Чьим интересам служит карта Курдистана Нетаньяху?

На прошлой неделе Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вызвал споры публикацией в своем аккаунте X (ранее Twitter). Пост, призывающий к защите курдов, содержал карту, на которой юго-западные районы Азербайджана и провинции Ирана были изображены как курдские территории. Рядом с картой Яир разместил такие лозунги, как "Все внимание приковано к Курдистану", "Остановите геноцид курдского населения в Турции" и "Остановите геноцид курдов в Иране, Ираке, Сирии". Публикация вызвала вопросы о ее намерениях и последствиях.

Политический обозреватель Садреддин Солтан углубился в эти вопросы в программе "Сложный вопрос". По словам Солтана, курдская этническая группа, исторически не имевшая государства, была объектом различных геополитических маневров. "Мировые центры силы хотят создать курдское государство", - отметил Солтан, указывая на историческую поддержку курдского сепаратизма крупными державами, такими как СССР и, совсем недавно, Соединенные Штаты. Рабочая партия Курдистана (РПК), объявленная Турцией и ее союзниками террористической организацией, была создана при поддержке Советского Союза с целью дестабилизации Турции. Сегодня ее сирийское ответвление, партия демократического союза (PYD), пользуется покровительством США.

Солтан подчеркнул, что территориальные претензии курдов не ограничиваются Турцией, Ираком, Сирией и Ираном, но распространяются на районы Грузии и Армении, исторически населенные турками. В Иране эти претензии включают провинцию Западный Азербайджан, что подчеркивает более широкую стратегию по вбиванию клина между Турцией, Азербайджанской Республикой и Иранским Азербайджаном.

Солтан интерпретировал пост Яира Нетаньяху как преднамеренную провокацию, направленную против администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правительство Эрдогана, которое признает ХАМАС законным движением сопротивления и разорвало торговые связи с Израилем, часто вступает в дипломатические конфликты с израильским руководством. Поддерживая курдскую автономию, Яир Нетаньяху может быть расценен как попытка противопоставить себя Эрдогану, который назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху фашистом и выступил с другими подстрекательскими заявлениями.

Выбор Яира Нетаньяху для публикации карты имеет большое значение. Хотя он и не является официальной фигурой в правительстве, его тесные связи с премьер-министром гарантируют, что его заявления привлекают внимание и имеют вес. Этот стратегический шаг позволяет израильскому правительству правдоподобно отрицать это, одновременно посылая мощный геополитический сигнал.

Солтан провел параллели между созданием курдского государства и созданием Армении, предположив, что методы и мотивы схожи. "Требования курдских сепаратистов о создании курдского государства, во многом схожего с Арменией, поддерживаются", - заявил он. Это сравнение подчеркивает продолжающееся использование этнических и националистических устремлений мировыми державами для изменения региональной динамики.

Геополитический ландшафт Южного Кавказа и Ближнего Востока сложен и полон исторических обид и стратегических интересов. Карта, опубликованная Яиром Нетаньяху, служит нескольким целям: она подтверждает притязания курдов, бросает вызов политике Турции и тонко сигнализирует о позиции Израиля в отношении региональных движений за автономию.