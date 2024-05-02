У станции метро «Короглу» создается новая транспортная развязка
У станции метро «Короглу» создается новая транспортная развязка
Проект создания центра транспортной развязки у станции метро «Кероглу» подготовлен и согласован Агентством наземного транспорта (AYNA).
Как сказано в пресс-релизе Агентства, это сделано для комфорта пассажиров, которые едут в пригородные поселки столицы. В настоящее время автобусная остановка расположена на противоположной от станции метро «Кероглу» стороне дороги.
Новый мультимодальный узел объединит автобусную стоянку, станцию электрички, стоянку такси и обеспечит удобный переход пассажиров из метро к другим вида транспорта.
В сообщении отмечено, что с этой целью возле железнодорожной станции (напротив Национальной арены гимнастики) будет создана трехплатформенная автобусная остановка.
Будут созданы парковка для легковых автомобилей и для такси. Также будет установлены заправочные аппараты для электробусов.
Общество
-
- 2 май 2024, 15:23
3 мая в Баку и на Апшероне ожидается понижение температуры и осадки. По прогнозу синоптиков, к вечеру в пятницу ожидаются дожди, Ветер северо-западный, порывистый.
-
1 мая Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новой волне санкций, направленных против организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, значительно расширив сферу своих ограничительных мер на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией.
-
- 2 май 2024, 13:30
Продолжаются тренинги, организованные Azercell для женщин из особо уязвимых групп Состоялся очередной тренинг в рамках проекта «Построй будущее своими руками», реализуемого Azercell и Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək». На этот раз в тренинге, проходившем в приюте Общественного объединения помощи женщинам «Təmiz dünya», наряду с женщинами приняли участие и подростки. В ходе обучения специалисты Академии Azercell рассказали о «мягких» навыках, таких как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект.
-
- 1 май 2024, 17:18
Трое должностных лиц Республиканского санитарно-карантинного центра привлечены к уголовной ответственности, сообщили Генеральная прокуратура и Минздрава Азербайджана.
Написать отзыв