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(4 часа назад)
У станции метро «Короглу» создается новая транспортная развязка

У станции метро «Короглу» создается новая транспортная развязка

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

У станции метро «Короглу» создается новая транспортная развязка

Проект создания центра транспортной развязки у станции метро «Кероглу» подготовлен и согласован Агентством наземного транспорта (AYNA).

Как сказано в пресс-релизе Агентства, это сделано для комфорта пассажиров, которые едут в пригородные поселки столицы. В настоящее время автобусная остановка расположена на противоположной от станции метро «Кероглу» стороне дороги.

Новый мультимодальный узел объединит автобусную стоянку, станцию электрички, стоянку такси и обеспечит удобный переход пассажиров из метро к другим вида транспорта.

В сообщении отмечено, что с этой целью возле железнодорожной станции (напротив Национальной арены гимнастики) будет создана трехплатформенная автобусная остановка.

Будут созданы парковка для легковых автомобилей и для такси. Также будет установлены заправочные аппараты для электробусов.

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