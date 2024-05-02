Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана с  пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православную общину Азербайджана по случаю праздника Священной пасхи.

«По случаю праздника Пасхи – символа возрождения, новизны, милосердия и добра, желаю каждому из вас здоровья, счастья и благополучия вашим семьям», - говорится в послании Алиев к православным христианам Азербайджана.

Отметим, что в Азербайджане действует 5 православных храмов, 3 из которых находятся в столице.

Православными являются более 200 тысяч граждан страны.

Православная пасха в этом году отмечается 5 мая.