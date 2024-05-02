К 9-му мая ветераны Второй мировой войны получат по 2 тыс. манат
К 9-му мая ветераны Второй мировой войны получат по 2 тыс манатов
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выплате единовременного пособия ветеранам Второй мировой войны.
Так, участники войны получат по 2000 тыс. манатов (около 1200 долларов США).
Вдовам участников войны, труженикам тыла, пережившим блокаду Леннинграда, выплатят по 1500 манатов (около 900 долларов США).
Из госбюджета на эти цели будет выделено 3 млн. манатов (около 1,8 млн. долларов ).
Пособия будут выплачены ко Дню победы над фашизмом – 9 мая.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защите населения, распоряжение коснется всего трех тысяч человек, в том числе 30 ветеранов.
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