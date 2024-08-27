У трех наркокурьеров изъято почти 45 кг наркотиков
У трех наркокурьеров изъято почти 45 кг наркотиков
В ходе операции, проведенной сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в Баку по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны три человека.
У Агшина Амирова 1988 г.р., Аиды Набиевой 1986 г.р. и Рамиля Ахундова 1976 г.р. были изъяты 20 кг. психотропных веществ и 4 кг. марихуаны, сообщает МВД.
Они дали показания, что наркотики приобрели при содействии гражданина Ирана, с которыми познакомились посредством социальных сетей.
Забрав наркотики из тайников указанные лица должны были за денежное вознаграждение доставить их по отдельным адресам.
По факту открыто уголовное дело, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.
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