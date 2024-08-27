Гибридная конференция освещает новые перспективы сотрудничества Азербайджана и Узбекистана

Сегодня состоялась гибридная конференция «Азербайджан и Узбекистан: новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества», организованная совместно Центром анализа международных отношений Азербайджана и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

Открывая мероприятие, заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований Бахтиёр Мустафаев выразил удовлетворение нынешним состоянием двусторонних отношений и оптимизм относительно будущего развития. Он подчеркнул, что недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан представляет собой новый этап в укреплении многопланового сотрудничества между двумя странами. Мустафаев подчеркнул, что стремительный подъем двусторонних отношений на высокий уровень и успешное развитие экономических связей являются значительными достижениями.

Мустафаев также указал на потенциал альтернативной энергетики и продолжающиеся усилия по созданию коридора зеленой энергии «Азербайджан-Центральная Азия-Европа» как на ключевые направления будущего сотрудничества.

Фарид Шафиев, председатель правления Центра анализа международных отношений, подчеркнул важность документов, подписанных в ходе визита президента Алиева, в частности Договора о союзнических отношениях. Он охарактеризовал азербайджано-узбекские отношения как достигшие стратегического уровня за последние три десятилетия и подчеркнул необходимость дальнейшего развития экономического взаимодействия. Шафиев призвал к устранению таможенных и бюрократических барьеров для расширения сотрудничества в частном секторе.

Председатель Совета УВКБ ООН также подчеркнул необходимость расширения взаимодействия и контактов между экспертными кругами в рамках Организации тюркоязычных государств.

Посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметил роль Азербайджана как мост в Европу для Узбекистана и наоборот, подчеркнув стратегическую важность партнерства.

Советник посольства Азербайджана в Узбекистане Махир Джафаров назвал государственный визит президента Алиева исторической вехой, отметив, что расширение сотрудничества в сфере транспорта, логистики и возобновляемых источников энергии значительно укрепит двусторонние отношения.

На конференции прошли панельные дискуссии по различным темам, таким как стратегическое партнерство между Азербайджаном и Узбекистаном, торгово-экономическое взаимодействие, зеленая энергетика, цифровизация и развитие транспорта и логистики в контексте новых геополитических условий. В ходе дискуссий были представлены мнения аналитических центров и экспертов из обеих стран.

Одним из важнейших итогов конференции стало решение о создании Азербайджано-Узбекского экспертного совета, целью которого является содействие более глубокому сотрудничеству и диалогу между двумя странами.