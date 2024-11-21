Ученые всего мира призывают Азербайджан освободить задержанного коллегу

Коалиция из 159 профессоров и преподавателей из 100 университетов 28 стран призвала министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, президента COP29 Мухтара Бабаева выступить за освобождение доктора Губада Ибадоглу, ученого-экономиста и активиста-эколога, находящегося под бессрочным домашним арестом с июля 2023 года. В письме, отправленном в ходе проведения в Азербайджане ключевой климатической конференции COP29, содержится призыв к немедленным действиям, в котором упоминаются критическое состояние здоровья доктора Ибадоглу и его вклад в борьбу с коррупцией и обеспечение прозрачности в отрасли ископаемого топлива.

Ученые подчеркнули приверженность доктора Ибадоглу целям климатической конференции, призвав Азербайджан продемонстрировать свою приверженность академической свободе и правам человека. Они выразили тревогу по поводу ухудшающегося здоровья активиста, включающего диабет и серьезные проблемы с сердцем и почками, усугубленные неадекватной медицинской помощью во время его заключения.

Подписавшиеся потребовали прозрачного пересмотра обвинений против доктора Ибадоглу, улучшения доступа к медицинской помощи и его безусловного освобождения. Они подчеркнули, что подход Азербайджана к делу противоречит его стремлениям к лидерству в области климата и может подорвать его международный статус во время COP29.

Правительство Азербайджана пока не отреагировало на апелляцию. Наблюдатели предполагают, что этот случай может бросить тень на проведение в стране громкого климатического саммита, на котором мировые лидеры сосредоточатся на экологической политике и международном сотрудничестве.

Дело доктора Ибадоглу привлекло внимание правозащитных групп и академического сообщества, некоторые предупредили, что его дело может повлечь за собой более широкое изучение ситуации с правами человека в Азербайджане. Результат может существенно повлиять на восприятие роли страны в решении глобальных проблем, таких как изменение климата.