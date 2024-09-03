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(19 минут назад)
Уровень пыли в воздухе столицы превысил норму в 4,5 раза

Уровень пыли в воздухе столицы превысил норму в 4,5 раза

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Уровень пыли в воздухе столицы превысил норму в 4,5 раза

По данным Национальной службы гидрометрологии, 3 сентября содержание  пыли в воздухе Баку превысили норму в 4,5 раза.   Днем ранее уровень пыли превышал норму в втрое. Подобная ситуация сохранится еще два дня.

Причина загрязнения воздуха – приток воздушных масс из Туркменистана.

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