Полинезия, Каледония,  а теперь Майотта

Баку продолжает обострять отношения с Францией, поддерживая борьбу населения ее заморских территорий за независимость. Вслед за мероприятиями в поддержку независимости Полинезии, Каледонии , в Баку решают вопросы независимости острова Майотта.

Так, 3 сентября в столице Азербайджана прошла конференция Бакинской инициативной группы, посвященная острову Майотта в Индийском океане. В мероприятии участвовали общественно-политические деятели, выступающие за независимость Майотта.

Ее участники осудили колониальную политику Парижа и потребовали дать независимость острову Майотта, который входит в архипелаг Коморских островов, получивших независимость в 1976 году.

На референдуме по вопросу независимости Коморских островов в 1974 году большинство жителей архипелага высказалось за независимость, но 64 % населения одного из островов - Майотты выступили за то, чтобы быть частью Франции.

Франция, признав независимость Коморских Островов, закрепила за островом Майотта статус своей территории.

29 марта 2009 года жители Майотты на референдуме проголосовали за то, чтобы остров стал департаментом Франции. «За» высказались 95,2 % избирателей из 61 % жителей, принявших участие в голосовании.