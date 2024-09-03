Джамиль Гасанлы: Народ Азербайджана бойкотировал выборы

Председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы в интервью «Голосу Америки» прокомментировал критические оценки Наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам внеочередных парламентских выборов.

По его словам, предварительное заключение не просто отражает реальность, а достаточно полный документ. Единственной организацией, имеющей мандат на наблюдение за выборами в Европе, является Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За несколько недель они подготовили полноценный документ. Однако нарушения на выборах были намного серьезнее, чем может представить себе ОБСЕ, отметил Гасанлы.

На вопрос, почему Нацсовет демократических сил бойкотировал выборы, он сказал, что выборы бойкотировал не Нацсовет, а народ Азербайджана. Даже по данным ЦИК, явка составила всего 37% - это самый низкий показатель за всю историю выборов.

«Выборы 1 сентября неконституционны, ибо президент не может назначить внеочередные выборы, когда захочет. Назначение внеочередных выборов определяется статьей 98.1 Конституции. Ни один из случаев, указанных там не имел места, а ссылка на конференцию COP 29, не может быть основанием для назначения внеочередных выборов», - сказал Гасанлы.

По его мнению, формирование подобного парламента делает невозможным возвращение Азербайджана в Совет Европы.

Власти сознательно арестовали десятки журналистов и активистов гражданского общества, чтобы они не разоблачили фальсификации на этих выборах.

Аресты Анара Мамедли, Акифа Гурбанова, Алескера Мамедли, Руслана Иззатли, а также журналистов Toplum TV, Abzas Media и Kanal 13 – были предвыборной превентивной мерой. «Ильхам Алиев решил провести выборы без головной боли. Именно поэтому так много людей было арестовано по сфабрикованным обвинениям», - отметил Джамиль Гасанлы.