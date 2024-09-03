Арестованный журналист жалуется на ограничение прав в СИЗО

Следствие ограничило права арестованного журналиста Toplum TV Мушвига Джаббара на осуществление нотариальных действий, и в частности на выдачу доверенности своим близким, сообщил Turan его адвокат Назим Мусаев.

Необходимости в доверенности связана тем, что до ареста Джаббар приобрел на аукционе зарубежом автомобиль. Пока машину доставляли в Азербайджан журналиста арестовали. С мая месяца автомобиль удерживается на таможне и за стоянку начисляется плата. Чтобы растоможить автомобиль Джаббар должен выдать доверенность близким. Однако руководство СИЗО отказывает, ссылаясь на запрет следователя.

Адвокат Мусаев подал ходатайство следователю о разрешении прихода к Джаббару нотариуса. Однако следователь «отложил» рассмотрение ходатайства. Защитник считает решение следователя неправомерным.

«Автомобиль вообще не имеет никакого отношения к уголовному делу», - заметил Мусаев.

3 сентября в Хатаинском суде Баку началось рассмотрение жалобы адвоката на решение следователя и ограничение прав Джаббара. Поскольку самого журналиста в суд не доставили, адвокат ходатайствовал о его личном участии. Судья удовлетворил это ходатайство и назначил следующее заседание на 9 сентября.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции.

Правозащитники признали фигурантов этого дела политзаключенными, международные организации призвали к их освобождению.