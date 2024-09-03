В Бардинском районе убита 15 летняя девочка

3 сентября около 10 часов в районную прокуратуру Барды поступила информация об обнаружении в селе Джаирли тела жительницы этого села С. А, 2009 года рождения, пропавшей два дня назад.

В ходе осмотра тела криминалистом и судмедэкспертом были обнаружены следы телесных повреждений.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших преступление. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.