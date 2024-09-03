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(20 минут назад)
В Бардинском районе убита 15 летняя девочка

В Бардинском районе убита 15 летняя девочка

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Бардинском районе убита 15 летняя девочка

3 сентября около 10 часов в районную прокуратуру Барды поступила информация об обнаружении в  селе Джаирли тела жительницы этого села С. А, 2009 года рождения, пропавшей два дня назад.

В ходе осмотра тела  криминалистом и судмедэкспертом  были обнаружены следы телесных повреждений.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью установления лица или лиц, совершивших преступление. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

 

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