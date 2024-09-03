Фазиль Гасымов 82-е сутки держит голодовку
Молодой ученый-экономист Фазиль Гасымов 82-е сутки держит голодовку в заключении. Он протестует против его незаконного ареста.
3 сентября брат Ф.Гасымова Назим Гасымов поговорил с ним по телефону.
«Я умолял Фазиля прекратить голодовку. Однако он был непреклонен. Здоровье Фазиля подорвано. Он настолько слаб, что не может стоять на ногах. За время голодовки его вес упал с 67 кг. до 37 кг. Он поседел. У него нарушена психика. Фазиль, наверное постарел лет на 30. Фазиль сказал, что либо выйдет на свободе, либо будет голодать до смерти», - сказал Н.Гасымов.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г. и доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК.
Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, позже арестованному.
Недавно Гасымов в своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности заявил, что дал эти показания под пытками. Он отказался от этих показаний, заявив, что не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение проповедника Фетхулла Гюлена, признано в Турции террористической организацией).
С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и пыток в начале следствия. 26 июля в связи с ухудшением состояния здоровья Ф.Гасымов был переведен из СИЗО в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы.
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