Молодой ученый-экономист Фазиль Гасымов 82-е сутки держит голодовку в заключении. Он протестует против его незаконного ареста.

3 сентября брат Ф.Гасымова Назим Гасымов поговорил с ним по телефону.

«Я умолял Фазиля прекратить голодовку. Однако он был непреклонен. Здоровье Фазиля подорвано. Он настолько слаб, что не может стоять на ногах. За время голодовки его вес упал с 67 кг. до 37 кг. Он поседел. У него нарушена психика. Фазиль, наверное постарел лет на 30. Фазиль сказал, что либо выйдет на свободе, либо будет голодать до смерти», - сказал Н.Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Фазиль Гасымов был задержан в Турции 7 августа 2023 г. и доставлен в Азербайджан и обвинен по ст. 204.3.1 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег в составе организованной группы) УК.

Следствие утверждает, что это он передал фальшивые деньги оппозиционному политику Губаду Ибадоглу, позже арестованному.

Недавно Гасымов в своем обращении к генеральному прокурору, омбудсмену, местной и международной общественности заявил, что дал эти показания под пытками. Он отказался от этих показаний, заявив, что не передавал Ибадоглу фальшивых денег, никогда с ним не вел обсуждения на темы FETO (движение проповедника Фетхулла Гюлена, признано в Турции террористической организацией).

С 14 июня Гасымов проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования и пыток в начале следствия. 26 июля в связи с ухудшением состояния здоровья Ф.Гасымов был переведен из СИЗО в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы.