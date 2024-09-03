Кто и как оценивает парламентские выборы?
Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям никаких политических альтернатив и прошли с жесткими ограничениями основных свобод и деятельности СМИ, говорится в совместном заявлении международных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли Меджлис, состоявшихся 1 сентября.
Альянс по наблюдению за выборами также отметил, что выборы не были демократическими. Альянс заявил, что досрочные парламентские выборы 1 сентября были омрачены серьезными нарушениями, тем самым нанеся значительный ущерб демократической легитимности процесса.
Национальный совет демократических сил обратился к международному сообществу в связи с состоявшимися в Азербайджане 1 сентября внеочередными парламентскими выборами, призвав не признавать результаты выборов.
Центральный избирательный штаб партии «Мусават» опубликовал предварительное заявление относительно досрочных выборов в Милли Меджлис 1 сентября. Партия «Мусават» подчеркнула отсутствие демократической среды, необходимой для проведения свободных и справедливых выборов.
В передаче «Сложный вопрос» политический обозреватель Насими Мамедли рассуждает об этих проблемах. По его словам, невозможно оценивать избирательный процесс только по дню выборов. Для точной оценки необходимо учитывать пять критериев: предвыборную атмосферу, этап выдвижения кандидатов, избирательную кампанию, ситуацию в день выборов и, наконец, поствыборные процессы, включая объявление результатов.
Мамедли охарактеризовал предвыборную атмосферу как крайне негативную, указав, что ситуация с правами человека и демократическими свободами в Азербайджане находится в кризисе. Он отметил, что в период выборов права граждан на проведение собраний, митингов, пикетов и демонстраций практически не реализовывались. Продолжались аресты представителей независимых СМИ и гражданского общества, не говоря уже о том, что не были созданы даже самые минимальные условия для их деятельности.
«В стране насчитывается более 300 политзаключенных и узников совести. Между тем, власти назначили внеочередные выборы на период летних каникул, когда и без того пассивное азербайджанское общество находится в совершенно апатичном состоянии. Более того, все избирательные комиссии, от центрального уровня до низовых (районных, участковых), подконтрольны властям», - отметил эксперт.
«Избирательная система в Азербайджане не допускает даже псевдодемократических выборов. В условиях, когда отсутствует политический плюрализм, невозможно проводить демократические выборы», - заявил Мамедли.
Написать отзыв
Сложный вопрос
-
- 2 сентябрь 2024, 22:54
Объявлены предварительные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 1 сентября. Об этом 2 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
-
- 30 август 2024, 21:40
До досрочных парламентских выборов осталось меньше двух дней. Сегодня последний день агитации и продвижения. Есть ли ощущение, что в стране идет избирательный процесс?
-
- 28 август 2024, 23:28
Внешний государственный долг Азербайджана сократился, а внутренний государственный долг увеличился. По состоянию на 1 июля 2024 года внешний государственный долг составил 5,3613 млрд долларов США, сократившись на 1,0999 млрд долларов США или 17% по сравнению с началом года. Напротив, внутренний государственный долг составил 16,5719 млрд манатов, увеличившись на 705,5 млн манатов с начала года.
-
- 27 август 2024, 22:00
Баку включил в список «персон нон грата» лиц, голосовавших против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на комментарии немецкого парламентария Франка Швабе в интервью Радио «Азадлыг».
1 отзыв
Turkesh
2024-09-04
Если многие граждане Азербайджана не признают себя тюрками о чем может быть разгоаор