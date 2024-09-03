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(21 минуту назад)
Россия разбомбила больницу и ВУЗ в Полтаве, 41 погибший

Россия разбомбила больницу и ВУЗ в Полтаве, 41 погибший

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Россия разбомбила больницу и ВУЗ в Полтаве (ОБНОВЛЕНО)

По данным на вечер 3 сентября число погибших в результате ракетного удара по Полтаве достигло 51, а раненных - 271 человека.

Под завалами еще есть люди и спасатели будут работать всю ночь.

 

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2024-09-03 16:08

Днем 3 сентября Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Полтава.

Две ракеты убили 41 человека, еще 180 получили ранения.

По информации украинских СМИ, две баллистические ракеты попали в здание Института связи и находящуюся рядом больницу.

Президент Зеленский выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

Судя по разрушениям, число погибших будет расти.

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