Россия разбомбила больницу и ВУЗ в Полтаве, 41 погибший
Россия разбомбила больницу и ВУЗ в Полтаве (ОБНОВЛЕНО)
По данным на вечер 3 сентября число погибших в результате ракетного удара по Полтаве достигло 51, а раненных - 271 человека.
Под завалами еще есть люди и спасатели будут работать всю ночь.
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2024-09-03 16:08
Днем 3 сентября Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Полтава.
Две ракеты убили 41 человека, еще 180 получили ранения.
По информации украинских СМИ, две баллистические ракеты попали в здание Института связи и находящуюся рядом больницу.
Президент Зеленский выразил соболезнования родным и близким пострадавших.
Судя по разрушениям, число погибших будет расти.
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