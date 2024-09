Rusiya Poltavada xəstəxananı və ali məktəbi bombalayıb, 51 nəfər həlak olub

Sentyabrın 3-ü axşama olan məlumata görə, Poltavaya raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 51 nəfərə, yaralıların sayı isə 271 nəfərə çatıb.

Dağıntılar altında hələ də insanlar var və xilasedicilər bütün gecəni işləyəcəklər.

* * *

2024-09-03 16:08

entyabrın 3-də günorta saatlarında Rusiya Ukraynanın Poltava şəhərinə raket zərbəsi endirib. İki raket 41 nəfəri öldürüb, 180 nəfər yaralanıb.

Ukrayna KİV-lərinin məlumatına görə, iki ballistik raket Rabitə İnstitutunun binasına və yaxınlıqda yerləşən xəstəxanaya düşüb.

Prezident Zelenski həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı verib.

Dağıntılardan göründüyü qədər, həlak olanların sayı artacaq.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video