Возможное увеличение числа уроков русского языка в азербайджанских школах вновь вызвало дискуссии вокруг системы образования и национальной идентичности. Эшги Багиров, председатель Государственного агентства дошкольного и общего образования, заверил, что в школах есть соответствующие условия и преподаватели для русского отделения. "На сегодняшний день в российской секции имеется 12 000 мест во всех учебных заведениях страны. Число абитуриентов достигло 10 000. Текущий спрос удовлетворен. Но в новом учебном году, если позволят штатное расписание и наличие преподавателей, количество занятий в русской секции при необходимости может быть увеличено", - заявил Багиров.

Этот шаг последовал за встречей президента Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году, на которой Алиев подчеркнул, что примерно в 340 школах Азербайджана преподавание ведется на русском языке, в них обучается более 140 000 учащихся. "Более 15 000 граждан Азербайджана обучаются на курсах русского языка в университетах. Это важнейшая основа для наших отношений и будущих связей, потому что русский язык всегда объединял страны бывшего Советского Союза. Без знания русского языка будущим поколениям будет очень трудно ориентироваться в этих отношениях", - подчеркнул Алиев.

Несмотря на стратегическую важность сохранения образования на русском языке, некоторые граждане Азербайджана считают, что в финансируемых государством школах преподавание должно вестись исключительно на государственном азербайджанском языке.

Джейхун Мамедов, член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию, смягчил разногласия. "К сожалению, этот вопрос иногда преувеличивают и представляют как проблему. Но я не вижу здесь никаких проблем. Если спрос на русский язык возрастет, количество занятий может быть увеличено. Это нормально", - сказал он Turan.

Мамедов признал, что многие граждане воспринимают образование на русском языке как более качественное. "У них сформировался стереотип, что качество образования на русском языке намного выше. Поэтому они стараются обучать своих детей на русском языке. В этом смысле сегодня это востребовано", - пояснил он.

Мамедов также обратил внимание на политические аспекты русского языка в Азербайджане. "Наши граждане должны быть осторожны при обсуждении этой темы сегодня. Если кто-то думает, что мы должны враждовать с Россией и объявить войну русскому языку, то эти идеи в корне неверны. Россия - наш сосед, и защита отношений с ней имеет решающее значение для нашей собственной безопасности".

Эксперт в области образования Кямран Асадов предположил, что повышение качества образования на азербайджанском языке должно стать приоритетом. "Действительно, некоторые считают образование на русском языке модным. Многие думают, что обучение на русском языке сделает их детей умнее. Но это не так", - сказал Асадов в интервью Радио Свобода.

Он отметил сокращение числа квалифицированных учителей предыдущего поколения. "На мой взгляд, практичнее отдавать предпочтение изучению детьми английского языка, а не русского. Русский язык может быть дополнительным, но неправильно стремиться к получению общего образования на русском языке. Если ребенок живет и работает в Азербайджане, то он должен учиться на родном языке. Изучение дополнительных языков может быть полезным для его будущего", - утверждает Асадов.

Асадов подчеркнул, что важно улучшить качество учебников и методов преподавания в азербайджанских секциях. "Родители стремятся оградить детей от негативных ситуаций. Русскоязычная секция, как правило, более серьезно относится к учебным пособиям, как с точки зрения иллюстраций, так и с точки зрения содержания. Учебники не должны быть написаны случайными людьми или родственниками. Эти факторы негативно влияют на качество преподавания."

Пока продолжаются дебаты, Асадов призвал не драматизировать увеличение числа занятий русским языком. "Чем больше языков знает каждый человек, тем лучше для него. Что касается русского, то на нем говорят люди на одной шестой части Земли".