Сотрудники МККК посетили армян, находящихся под арестом в Азербайджане.

С ними были проведены встречи с глазу на глаз и созданы условия для их общения со своими семьями. Об этом говорится в сообщении Бакинского офиса Международного Красного Креста.

В соответствии со своим мандатом, МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также предоставляет людям условия для восстановления или продолжения отношений со своими семьями.

В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, передаются и обсуждаются только с задержанной стороной.

В сообщении не называются конкретные имена. Судя по всему, речь идет о лидерах карабахских сепаратистов, чей арест накануне был продлен еще на 5 месяцев.