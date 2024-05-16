Сотрудники МККК посетили армян, находящихся под арестом в Азербайджане.
Сотрудники МККК посетили армян, находящихся под арестом в Азербайджане.
С ними были проведены встречи с глазу на глаз и созданы условия для их общения со своими семьями. Об этом говорится в сообщении Бакинского офиса Международного Красного Креста.
В соответствии со своим мандатом, МККК оценивает обращение и условия содержания задержанных во время таких посещений. МККК также предоставляет людям условия для восстановления или продолжения отношений со своими семьями.
В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации, связанные с посещениями, передаются и обсуждаются только с задержанной стороной.
В сообщении не называются конкретные имена. Судя по всему, речь идет о лидерах карабахских сепаратистов, чей арест накануне был продлен еще на 5 месяцев.
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