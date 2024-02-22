В 2023 году из незаконного оборота изъято 6343 кг наркотиков
В 2023 году из незаконного оборота изъято 6343 кг наркотиков
По данным Государственного Комитета Статистики, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено 10 057 (27,3%) дел, что на 5,7% меньше чем в 2022 году. 65,3% наркотиков ввезены в страну без цели сбыта.
За отчетный период выявлено 8697 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
35,6% из них ранее привлекались к уголовной ответственности, что на 5% больше, чем за предыдущий год. К уголовной ответственности привлечено 98,1% задержанных.
70,6% совершивших преступления - не работающие, 2,8% - женщины. 0,2% - дети в возрасте 14-17 лет, 6% - в возрасте 18-24 лет, 15,9% - 25-29 лет, 77,9% - 30 лет и старше.
За прошедший год конфисковано 6343,4 кг наркотиков и психотропных веществ, что на 26% больше, чем в 2022 году.
3823,7 кг из них составили марихуана, 1939,3 кг - героин, 261,2 кг - опий, 65,2 кг - гашиш, гашишное масло и смола, 0,5 кг - кокаин, 253,5 кг - другие наркотики.
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