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(1 час назад)
В 2023 году из незаконного оборота изъято 6343 кг наркотиков

В 2023 году из незаконного оборота изъято 6343 кг наркотиков

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В 2023 году из незаконного оборота изъято 6343 кг наркотиков

По данным Государственного Комитета Статистики, который ссылается на сведения МВД, в 2023 году в связи с незаконным оборотом наркотиков было возбуждено  10 057  (27,3%)  дел, что на 5,7%  меньше чем в 2022 году. 65,3%  наркотиков ввезены в страну без цели сбыта.

За отчетный период выявлено 8697 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических  и психотропных веществ.

35,6% из них ранее привлекались к уголовной ответственности, что  на 5%  больше, чем за предыдущий год. К уголовной ответственности привлечено 98,1%  задержанных.

70,6%  совершивших преступления -  не работающие, 2,8%  - женщины. 0,2% - дети в возрасте 14-17 лет, 6%  - в возрасте 18-24 лет, 15,9%  -  25-29 лет, 77,9%  - 30 лет и старше.

За прошедший год конфисковано 6343,4  кг наркотиков и психотропных веществ, что на 26%  больше, чем в 2022 году.

3823,7 кг из них составили марихуана, 1939,3 кг - героин, 261,2 кг -  опий, 65,2 кг -  гашиш, гашишное масло и смола, 0,5 кг - кокаин, 253,5 кг - другие наркотики.

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