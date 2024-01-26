В 2023 году жертвами взрыва мин в Азербайджане стали 58 человек

В 2023 году жертвами взрыва мин в Азербайджане стали 58 человек

В минувшем году в Азербайджане 58 человек стали жертвами взрывов мин, сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, 19 человек в результате взрыва мин погибли, еще 39 получили телесные повреждения различной степени.

Всего после окончания 44-дневной войны 2020 года, в Азербайджане на минах подорвались 342 человек, в том числе 65 погибли, еще 277 получили телесные повреждения различной степени.