В Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими

В Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими

В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.

Собственно в связи с праздником согласно Трудовому кодексу Кабинетом министром были объявлены выходными20-24 марта.

Но поскольку 23 и 24 марта попадают на субботу и воскресенье, выходные автоматически переходят на следующие рабочие дни – 25 и 26 марта.