В Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими
В Азербайджане 7 дней подряд будут не рабочими
В Азербайджане начиная с 20-го марта по 26-ое число – семь дней подряд будут не рабочими по случаю весеннего праздника Новруз.
Собственно в связи с праздником согласно Трудовому кодексу Кабинетом министром были объявлены выходными20-24 марта.
Но поскольку 23 и 24 марта попадают на субботу и воскресенье, выходные автоматически переходят на следующие рабочие дни – 25 и 26 марта.
Общество
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- 19 март 2024, 16:26
В связи с Новруз барйамы международный аэропорт Баку с 20-го по 27-го марта будет работать в усиленном режиме для комфорта и безопасности пассажиров и своевременноее выполнение рейсов в праздничные дни.
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- 19 март 2024, 15:22
Bakcell заинтриговал своих пользователей интересной публикацией на своих страницах в социальных сетях. Согласно компании, в ближайшее время Bakcell ждут очень большие новшества.
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- 19 март 2024, 14:25
Сегодня 19 марта отмечается Илахыр (Завершающая) чяршянбя или Земная среда месяца Новруз - праздника весны, прихода Нового года по астрономическому солнечному календарю. Это четвертая среда связана с мифическими верованиями в пробуждение, оживление земли.
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- 19 март 2024, 14:16
20 марта в Баку и на Апшероне утром и вечером ожидаются осадки, местами интенсивные. Втер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +3+6°, днем будет +6+9°.
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