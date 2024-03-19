Пашинян заявил, что надо отдать четыре села Газахского района
Пашинян заявил, что надо отдать четыре села Газахского района
Поездка премьер-министра Никола Пашиняна в приграничные села Тавушского района Армении и его заявления на встрече с местными жителями стала сенсацией.
Выступая перед жителями села Воскепар Пашинян предупредил о возможности новой войны "до конца недели", если армянская сторона откажется обсуждать вопросы делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.
«Если отказаться, это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали", – сказал Пашинян. Он также добавил, что если Армения что-то и отдает, то что-то и требует взамен, цитируют премьера армянские СМИ.
Армения не должна допустить войны с Азербайджаном, поэтому нужно пойти на «корректировку границы», сказал премьер. По его словам, «есть реальная возможность» начать процесс делимитации и демаркации границы в Тавушском районе на участке от села Баганис до села Беркабер в Тавушской области.
Армянский премьер также заявил, власти планируют построить в Тавуше новые дороги, чтобы исключить блокаду армянских сел.
Напомним, что в этом месте еще в начале 90-х годов армяне захватили семь сел на Азербайджанской территории. Из них 4 села находятся на непосредственно на территории Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.
Еще три села – это анклавы, окруженные территорией Армении – Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы. Еще один анклав это Кярки, что на границе Армении с Нахчываном.
В свою очередь, Азербайджан захватил армянский анклав Арцвашен (Башкенд).
Написать отзыв
Политика
-
- 19 март 2024, 16:19
Бакинский апелляционный суд 19 марта отклонил жалобу активиста партии Народного фронта Эльнура Гасанова, который просил перевести его под домашний арест.
-
- 19 март 2024, 16:05
Помощник президента страны по внешней политике Хикмет Гаджиев находится в Китае. В своем аккаунте в Твиттер он сообщил о проведенных встречах с замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдуном, с заместителем заведующего международным отделом ЦК Компартии Китая Чен Жу, президентом Шанхайской организации сотрудничества Ван Чао.
-
- 19 март 2024, 14:58
Информационное агентство Туран обратилось с письмом на имя министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашада Набиева в связи с низким качеством интернет-услуг, оказываемых государственным провайдером Бакинтернет.
-
- 19 март 2024, 14:56
Находящийся в Ереване Генсек НАТО Йенс Столтенберг, провел 19 марта встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Касаясь стабильности на Южном Кавказе, Столтенберг призвал Армению и Азербайджан достичь соглашения, которое проложит путь к нормализации отношений и прочному миру. «Это важно для евроатлантической безопасности, поскольку ситуация становится более опасной», — подчеркнул он и отметило, что «НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении, а также ее мирные устремления». Об этом говорится в пресс-релизе НАТО о содержании встречи.
1 отзыв
Gagik
2024-03-19
Pashinyan royet sebe mogilu. Eto proces ,vi vernyote chto prenadlezhit nam a mi vashi sela👈.