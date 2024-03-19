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(2 часа назад)
Пашинян заявил, что надо отдать четыре села Газахского района

Пашинян заявил, что надо отдать четыре села Газахского района

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пашинян заявил, что надо отдать четыре села Газахского района

Поездка премьер-министра Никола Пашиняна в приграничные села Тавушского района Армении и его заявления на встрече с местными жителями стала сенсацией.

Выступая перед жителями села Воскепар Пашинян предупредил о возможности новой войны "до конца недели", если армянская сторона откажется обсуждать вопросы делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

«Если отказаться, это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали", – сказал Пашинян. Он также добавил, что если Армения что-то и отдает, то что-то и требует взамен, цитируют премьера армянские СМИ.

Армения не должна допустить войны с Азербайджаном, поэтому нужно пойти на «корректировку границы», сказал премьер. По его словам, «есть реальная возможность» начать процесс делимитации и демаркации границы в Тавушском районе на участке от села Баганис до села Беркабер в Тавушской области.

Армянский премьер также заявил, власти планируют построить в Тавуше новые дороги, чтобы исключить блокаду армянских сел.

Напомним, что в этом месте еще в начале 90-х годов армяне захватили семь сел на Азербайджанской территории. Из них 4 села находятся на непосредственно на территории Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

Еще три села – это анклавы, окруженные территорией Армении – Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы. Еще один анклав это Кярки, что на границе Армении с Нахчываном.

В свою очередь, Азербайджан захватил армянский анклав Арцвашен (Башкенд).

1 отзыв

  • Gagik

    2024-03-19

    Pashinyan royet sebe mogilu. Eto proces ,vi vernyote chto prenadlezhit nam a mi vashi sela👈.

    Cavab ver

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