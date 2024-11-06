В Азербайджане шесть дней подряд будут нерабочими

В Азербайджане с 8-го по 13-го ноября, шесть дней подряд будут не рабочими.

8 ноября в стране отмечается как День победы, а 9-е число – День флага.

Поскольку 9-е ноября попадает на субботу, то выходной переносится на 11 ноября.

12 и 13 ноября, решением правительства, переставлены с субботними днями двух последующих недель – 16 и 23 ноября.