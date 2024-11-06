Верховный суд оставил в силе приговор руководителю сайта demokratik.az
В Верховном суде 6 ноября завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az Османа Нариманоглу (Рзаева) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет по обвинению в вымогательстве.
Как сообщила Turan его супруга Арзу Рзаева, Верховный суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе без изменений.
*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения против него ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы.
25 января 2024 г. суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, а 17 мая апелляционный суд оставил в силе этот вердикт. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.
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