Верховный суд оставил в силе приговор руководителю сайта demokratik.az

В Верховном суде 6 ноября завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az Османа Нариманоглу (Рзаева) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет по обвинению в вымогательстве.

Как сообщила Turan его супруга Арзу Рзаева, Верховный суд не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе без изменений.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения против него ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы.

25 января 2024 г. суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, а 17 мая апелляционный суд оставил в силе этот вердикт. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.