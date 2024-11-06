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(41 минуту назад)
Верховный суд оставил в силе приговор руководителю сайта demokratik.az
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Верховный суд оставил в силе приговор руководителю сайта demokratik.az

В Верховном  суде 6 ноября завершилось рассмотрение жалобы руководителя сайта demokratik.az  Османа Нариманоглу (Рзаева) на приговор о лишении его свободы на 6,5 лет по обвинению в вымогательстве.

Как сообщила Turan его супруга Арзу Рзаева, Верховный суд  не удовлетворил жалобу и оставил приговор в силе без изменений.

*Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения против него ложные и его оклеветали чиновники Управления мелиорации, а также  врачи Геранбойского и Гейгельского районов, о коррумпированности которых, сайт публиковал материалы.

25 января 2024 г. суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы, а 17 мая  апелляционный суд оставил в силе этот вердикт. Правозащитники признали Османа Нариманоглу политзаключенным.

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