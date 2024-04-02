В Азербайджане возник дефицит "Ultravist"
В Азербайджане возник дефицит "Ultravist"
В государственных и частных клиниках Азербайджана исчезло контрастное вещество "Ultravist", применяемое в обследованиях и хирургических операциях.
Один из пациентов, пожелавший остаться неназванным, сообщил Turan, что ему предстоит операция на сердце, но из-за отсутствия этого вещества она затягивается.
«Мне должны поставить сердечный стент, для этого необходимо наличие контрастного вещества, Мы обращались в различные структуры, но везде говорят, что этого вещества сейчас в стране нет», - сказал источник.
Эту информацию подтвердили еще два источника, которым также откложили операции из-за отсутствия "Ultravist", который используется в компьютерной томографии, ангиографии, различных рентгеновских обследования и сердечно-сосудистых операциях.
Ранее флакон контрастного вещества стоило 38 манат, потом цена повысилась до 60 манат, а сейчас уже достигла 130 манат.
Еще один источник утверждает, что дефицит возник из-за монополии на указанное вещество. По некоторым даным, ожидается, что вскоре цена на это вещество существенно повысится.
В свою очередь, в Минздраве опровергли сообщения о дефиците данного препарата.
"Данного лекарства в медицинских учреждениях Минздрава достаточно и оно поставлено до конца текущего года".
В учреждении отметили, что в государственных медицинских учреждениях препарат предоставляется пациентам бесплатно за счет обязательной медстраховки.
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