В Баку будет ветрено, горах пойдет снег
В Баку будет ветрено, горах пойдет снег
В пятницу, 15 марта в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, есть вероятность туман, подует юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +5 +7°, днем +8 +13°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам Азербайджана ожидается преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером временами ожидаются осадки, в горных районах - снег, в отдельных местах снегопад будет носить интенсивный характер.
Ночью и утром будет наблюдаться туман, подует умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +3 +8°, днем - +10 +15°, в горах ночью 0 -5°, днем – 0 +5°.
Общество
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